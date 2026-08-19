Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2016 wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,339 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 260,76 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 18.08.2026 auf 271,11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 126,08 Prozent angezogen.

Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 635,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at