Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Investment im Blick
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25.11.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 152,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 0,656 Johnson Johnson-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 276,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,29 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 81,29 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 650,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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