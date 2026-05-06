Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Johnson Johnson-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Johnson Johnson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 154,47 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 6,474 Johnson Johnson-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 225,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 460,15 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,02 Prozent erhöht.

Johnson Johnson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 540,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at