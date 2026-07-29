Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Hochrechnung 29.07.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Johnson Johnson-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 168,11 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 5,948 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 266,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 586,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,66 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 640,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

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