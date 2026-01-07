Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

Johnson Johnson-Investmentbeispiel 07.01.2026 16:04:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag bei 99,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100,786 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 639,99 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 06.01.2026 auf 204,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,40 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 492,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

