Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Investmentbeispiel
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag bei 99,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100,786 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 639,99 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 06.01.2026 auf 204,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,40 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 492,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)