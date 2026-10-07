Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Johnson Johnson gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Johnson Johnson-Anteile bei 161,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Johnson Johnson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 61,981 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 15 791,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 254,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 57,91 Prozent gestiegen.

Johnson Johnson wurde am Markt mit 607,26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at