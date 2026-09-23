Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Johnson Johnson-Anlage 23.09.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 176,58 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,566 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,45 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 22.09.2026 auf 269,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,45 Prozent zugenommen.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 647,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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