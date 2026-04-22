Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Johnson Johnson-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 165,18 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 60,540 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (226,16 USD), wäre die Investition nun 13 691,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,92 Prozent.

Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 555,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at