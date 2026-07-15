Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lukrative Johnson Johnson-Investition?
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15.07.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 168,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Johnson Johnson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59,393 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 15 076,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,77 Prozent zugenommen.
Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 620,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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