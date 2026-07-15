Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Johnson Johnson-Investition? 15.07.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 168,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Johnson Johnson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59,393 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 15 076,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,77 Prozent zugenommen.

Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 620,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

mehr Nachrichten