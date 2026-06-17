JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Hochrechnung
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17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen
Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 62,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 16,057 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 331,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 316,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 431,70 Prozent.
JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 855,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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