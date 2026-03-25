Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 59,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,812 JPMorgan Chase-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 292,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 915,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 391,59 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 787,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at