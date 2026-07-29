Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die JPMorgan Chase-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JPMorgan Chase-Papier 156,91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,373 Anteilen. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Aktien wären am 28.07.2026 2 277,17 USD wert, da der Schlussstand 357,31 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 127,72 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 954,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at