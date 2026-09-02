JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lukrativer JPMorgan Chase-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,623 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 354,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,21 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 121,21 Prozent.
JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 948,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
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