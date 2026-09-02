JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Lukrativer JPMorgan Chase-Einstieg? 02.09.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JPMorgan Chase-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,623 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 354,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,21 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 121,21 Prozent.

JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 948,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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