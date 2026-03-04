JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Investition im Blick
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 250,25 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,996 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Papiere wären am 03.03.2026 1 199,84 USD wert, da der Schlussstand 300,26 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,98 Prozent zugenommen.
Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 802,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
