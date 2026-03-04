JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
JPMorgan Chase-Investition im Blick 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 250,25 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,996 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Papiere wären am 03.03.2026 1 199,84 USD wert, da der Schlussstand 300,26 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,98 Prozent zugenommen.

Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 802,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14.01.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

JPMorgan Chase & Co. 256,95 -0,08% JPMorgan Chase & Co.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

