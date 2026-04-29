JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg? 29.04.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren JPMorgan Chase-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der JPMorgan Chase-Aktie betrug an diesem Tag 244,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,409 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 127,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 311,45 USD belief. Damit wäre die Investition 27,32 Prozent mehr wert.

Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 839,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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