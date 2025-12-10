JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

Lohnendes JPMorgan Chase-Investment? 10.12.2025 16:05:00

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der JPMorgan Chase-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 242,86 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 41,176 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (300,51 USD), wäre das Investment nun 12 373,80 USD wert. Mit einer Performance von +23,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 857,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

