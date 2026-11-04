JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Performance
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04.11.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 1,476 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 498,79 USD, da sich der Wert einer JPMorgan Chase-Aktie am 03.11.2026 auf 337,98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 398,79 Prozent vermehrt.
JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 905,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
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|14.04.26
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|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
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|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|307,50
|2,16%
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