JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.08.2025 wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das JPMorgan Chase-Papier an diesem Tag 290,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das JPMorgan Chase-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,440 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 249,74 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 18.08.2026 auf 363,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24,97 Prozent.
Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 964,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
19.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
14.08.26
|JPMorgan debanked Polymarket over regulatory concerns (Financial Times)
|
14.08.26
|JPMorgan debanked Polymarket over regulatory concerns (Financial Times)
|
12.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|304,95
|-0,20%