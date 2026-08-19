JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Langfristige Performance 19.08.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen JPMorgan Chase-Einstiegs gewesen.

Am 19.08.2025 wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das JPMorgan Chase-Papier an diesem Tag 290,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das JPMorgan Chase-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,440 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 249,74 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 18.08.2026 auf 363,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 964,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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