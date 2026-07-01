Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 145,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 0,688 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 30.06.2026 225,06 USD wert, da der Schlussstand 327,33 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +125,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 881,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at