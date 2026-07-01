JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lohnendes JPMorgan Chase-Investment?
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01.07.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 145,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 0,688 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 30.06.2026 225,06 USD wert, da der Schlussstand 327,33 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +125,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 881,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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