Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen JPMorgan Chase-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 63,51 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,575 JPMorgan Chase-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 465,60 USD, da sich der Wert einer JPMorgan Chase-Aktie am 19.05.2026 auf 295,70 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 365,60 Prozent gesteigert.

Insgesamt war JPMorgan Chase zuletzt 805,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at