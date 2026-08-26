JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Profitables JPMorgan Chase-Investment?
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26.08.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren verdient
Die JPMorgan Chase-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 147,05 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 68,004 JPMorgan Chase-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 24 256,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356,69 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase belief sich zuletzt auf 946,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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