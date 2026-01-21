JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

Rentabler JPMorgan Chase-Einstieg? 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JPMorgan Chase-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag bei 134,83 USD. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,417 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Papiere wären am 20.01.2026 2 245,35 USD wert, da der Schlussstand 302,74 USD betrug. Mit einer Performance von +124,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der JPMorgan Chase-Wert an der Börse wurde auf 851,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

