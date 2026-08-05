JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lukrative JPMorgan Chase-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren verdient
JPMorgan Chase-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 153,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 65,295 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 23 344,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357,52 USD belief. Mit einer Performance von +133,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der JPMorgan Chase-Wert an der Börse wurde auf 944,98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
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