McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Profitabler McDonalds-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 245,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,407 McDonalds-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 102,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 250,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,02 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 177,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.10.26
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Analysen zu McDonald's Corp.
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
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|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|231,00
|0,17%
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