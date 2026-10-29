McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Profitabler McDonalds-Einstieg? 29.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 245,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,407 McDonalds-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 102,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 250,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,02 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 177,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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