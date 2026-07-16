McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Langfristige Investition 16.07.2026 16:04:02

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem McDonalds-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 123,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in McDonalds-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,809 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 264,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,34 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete McDonalds eine Marktkapitalisierung von 190,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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