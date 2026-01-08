Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen McDonalds-Investment gewesen.

Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 286,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,349 McDonalds-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 304,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,02 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von McDonalds belief sich zuletzt auf 215,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at