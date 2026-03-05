McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Anlage unter der Lupe
|
05.03.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem McDonalds-Papier statt. Zur Schlussglocke war das McDonalds-Papier an diesem Tag 307,45 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,526 McDonalds-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McDonalds-Papiers auf 331,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 790,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von McDonalds belief sich zuletzt auf 236,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
