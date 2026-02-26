McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investment
|
26.02.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 117,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,543 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 333,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 844,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 184,48 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von McDonalds belief sich zuletzt auf 237,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
