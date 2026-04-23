McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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McDonalds-Investment 23.04.2026 16:03:49

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das McDonalds-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 125,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,797 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des McDonalds-Papiers auf 300,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,10 USD wert. Damit wäre die Investition 139,10 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von McDonalds belief sich zuletzt auf 214,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

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