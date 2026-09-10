McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Profitable McDonalds-Anlage? 10.09.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in McDonalds-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

McDonalds-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 114,58 USD. Bei einem McDonalds-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,275 McDonalds-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der McDonalds-Aktie auf 253,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 122,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 121,23 Prozent gesteigert.

McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 180,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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