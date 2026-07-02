Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen McDonalds-Investment gewesen.

Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der McDonalds-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 298,41 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,351 McDonalds-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2026 gerechnet (269,43 USD), wäre das Investment nun 902,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,71 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 193,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at