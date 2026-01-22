McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Lohnender McDonalds-Einstieg?
|
22.01.2026 16:04:31
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades McDonalds-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die McDonalds-Aktie an diesem Tag bei 213,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,865 McDonalds-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 21.01.2026 14 326,08 USD wert, da der Schlussstand 305,69 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 43,26 Prozent.
Der Marktwert von McDonalds betrug jüngst 228,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
15.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Kennedy über Trumps Essen: Weiß nicht, wie er noch lebt (dpa-AFX)
|
09.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|260,25
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.