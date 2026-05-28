McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Lukratives McDonalds-Investment?
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28.05.2026 16:04:38
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor einem Jahr gekostet
Am 28.05.2025 wurde die McDonalds-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 312,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,965 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 280,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 979,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,20 Prozent.
Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 198,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
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