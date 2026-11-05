McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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McDonalds-Investment 05.11.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in McDonalds-Aktien gewesen.

Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 111,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 9,006 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 523,60 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 04.11.2026 auf 280,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,36 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 185,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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05.11.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
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McDonald's Corp. 248,30 0,24% McDonald's Corp.

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