McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investment
|
05.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 111,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 9,006 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 523,60 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 04.11.2026 auf 280,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,36 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte McDonalds einen Börsenwert von 185,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
06.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Trotz US-Schwäche: McDonald’s-Aktie bei Anlegern gefragt (dpa-AFX)
|
04.11.26
|ROUNDUP: McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Ausblick: McDonalds gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|248,30
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.