McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investition
|
06.08.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 236,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,423 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 274,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,97 Prozent erhöht.
McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190,61 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
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|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
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|05.08.26
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|28.07.26
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|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|236,70
|-1,13%
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