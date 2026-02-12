Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das McDonalds-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 262,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 38,107 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 323,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 316,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,17 Prozent gesteigert.

McDonalds war somit zuletzt am Markt 232,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at