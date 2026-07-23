McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Rentables McDonalds-Investment?
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23.07.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das McDonalds-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 298,12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,354 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.07.2026 auf 263,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 884,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,59 Prozent verringert.
McDonalds war somit zuletzt am Markt 186,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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