McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Rentable McDonalds-Investition?
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20.08.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren
Am 20.08.2025 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das McDonalds-Papier an diesem Tag bei 313,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,941 McDonalds-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 8 542,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,57 Prozent verringert.
Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 188,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|231,40
|1,00%
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