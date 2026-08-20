McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Rentable McDonalds-Investition? 20.08.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.08.2025 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das McDonalds-Papier an diesem Tag bei 313,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,941 McDonalds-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 8 542,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,57 Prozent verringert.

Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 188,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

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04.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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