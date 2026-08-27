McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Lohnende McDonalds-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen McDonalds-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die McDonalds-Anteile bei 284,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,351 McDonalds-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 266,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,20 Prozent verringert.

McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 189,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

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05.08.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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