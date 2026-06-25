McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Frühe Investition
|
25.06.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht
McDonalds-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die McDonalds-Anteile bei 285,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,350 McDonalds-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 95,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,09 Prozent vermindert.
McDonalds wurde am Markt mit 193,20 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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22:34
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
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20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|233,00
|-3,52%
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.