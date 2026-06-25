McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 25.06.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Anlegern gebracht.

McDonalds-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die McDonalds-Anteile bei 285,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,350 McDonalds-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 95,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4,09 Prozent vermindert.

McDonalds wurde am Markt mit 193,20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
18.05.26 McDonald's Buy UBS AG
11.05.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 McDonald's Overweight Barclays Capital
08.05.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 233,00 -3,52% McDonald's Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen