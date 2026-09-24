McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Profitables McDonalds-Investment? 24.09.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen McDonalds-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 272,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,673 McDonalds-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 875,47 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 23.09.2026 auf 238,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,45 Prozent.

Der McDonalds-Wert an der Börse wurde auf 177,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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