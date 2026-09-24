McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Profitables McDonalds-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McDonalds von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 272,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,673 McDonalds-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 875,47 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 23.09.2026 auf 238,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,45 Prozent.
Der McDonalds-Wert an der Börse wurde auf 177,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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24.09.26
|ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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Analysen zu McDonald's Corp.
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|209,10
|0,24%