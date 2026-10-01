McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Investmentbeispiel
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01.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine McDonalds-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 242,93 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hat, hat nun 41,164 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 230,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 506,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,94 Prozent verkleinert.
Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 165,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|206,20
|0,10%
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