McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Investmentbeispiel 01.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine McDonalds-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte eine McDonalds-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit McDonalds-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 242,93 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hat, hat nun 41,164 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 230,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 506,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,94 Prozent verkleinert.

Alle McDonalds-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 165,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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McDonald's Corp. 206,20 0,10% McDonald's Corp.

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