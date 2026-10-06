Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Performance
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06.10.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 103,88 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 0,963 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 134,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,33 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 344,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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