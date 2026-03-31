Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lohnendes Merck-Investment?
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31.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 31.03.2021 wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Merck-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,358 Merck-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 118,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,42 Prozent zugenommen.
Merck wurde am Markt mit 297,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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