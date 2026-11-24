Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 100,40 USD. Bei einem Merck-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,960 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 135,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 349,30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 331,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at