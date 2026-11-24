Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Anlage im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 100,40 USD. Bei einem Merck-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,960 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 135,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 349,30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,93 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 331,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
24.11.26
|Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Merck Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck Co.
|129,10
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.