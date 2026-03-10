Merck Aktie

Lukrative Merck-Investition? 10.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Merck-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 50,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,974 Merck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 231,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,11 USD belief. Mit einer Performance von +131,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

