Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lukrative Merck-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 50,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,974 Merck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 231,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,11 USD belief. Mit einer Performance von +131,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)