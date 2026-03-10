Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Merck-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 50,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,974 Merck-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 231,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,11 USD belief. Mit einer Performance von +131,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 289,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at