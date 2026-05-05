Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Frühes Investment
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05.05.2026 16:04:07
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Merck-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 51,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 193,591 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 897,06 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 04.05.2026 auf 113,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,97 Prozent.
Merck wurde am Markt mit 277,14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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