Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Merck-Aktie bei 109,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,100 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 126,76 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 23.02.2026 auf 123,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,68 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 307,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at