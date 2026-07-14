Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Merck-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,34 USD. Bei einem Merck-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,932 Merck-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 115,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,55 Prozent vermehrt.

Merck war somit zuletzt am Markt 306,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at