Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 1,670 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,26 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 16.11.2026 auf 144,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141,26 Prozent gesteigert.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 363,93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at